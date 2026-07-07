Уночі проти 7 липня під час атаки на Москву в небі над столичним регіоном Росії нібито зафіксували понад 400 безпілотників.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Атака на Москву та область 7 липня: що відомо

За словами Собяніна, із вечора 6 липня до дев’ятої ранку 7 липня в напрямку Московського регіону летіли понад 430 безпілотників.

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Він стверджує, що більшість із них сили російської протиповітряної оборони нібито перехопили ще на дальніх підступах.

Також, за даними мера Москви, 40 безпілотників було нібито знищено безпосередньо на підльоті до столиці РФ.

Інформації про руйнування чи постраждалих Собянін не навів.

Нагадаємо, що попередня атака безпілотників на Московський регіон відбулася вночі проти 30 червня.

Тоді мер Москви Сергій Собянін заявив про 61 дрон, який нібито атакував російську столицю та область.

Водночас російські Telegram-канали повідомляли про вибухи в місті Дубна на північ від Москви.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони тоді повторно уразили центр космічного зв’язку Дубна в Московській області РФ.

Слід зауважити, що 22 червня там також були прильоти. Тоді було пошкоджено головний виробничо-адміністративний корпус ЦКЗ Дубна (частково зруйновано одну зі стін будівлі).

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