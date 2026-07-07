У ніч проти 7 липня Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічно важливих військових і промислових об’єктів на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Атака на військові об’єкт РФ та Криму 7 липня: що відомо

За даними Генштабу, українські військові завдали удару по підприємству АТ Группа Кремний ЕЛ у Брянську.

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Це один із провідних російських виробників мікроелектроніки, який виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та інші електронні компоненти для систем управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та зразків російського озброєння.

У Генштабі повідомили, що ступінь пошкоджень підприємства наразі уточнюється.

Також під удар потрапив Брянський хімічний завод у місті Сельцо Брянської області.

За інформацією військових, у районі підприємства зафіксували чотири вибухи.

У Генштабі зазначили, що завод виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, які використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, що застосовуються Росією у війні проти України.

Крім цього, Сили оборони уразили нафтобазу аеродрому Бєлгород, а також два залізничні мости поблизу населених пунктів Роздольне та Ічкі у тимчасово окупованому Криму.

За даними Генштабу, ці об’єкти використовувалися російськими військами для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

Також під удар потрапили склади матеріально-технічного забезпечення противника в районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

У Генеральному штабі наголосили, що оцінка наслідків ударів триває.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня Росія повідомила про масштабну атаку безпілотників на Московський регіон.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, у напрямку російської столиці летіли понад 430 дронів, із яких 40 нібито були збиті безпосередньо на підльоті до російської столиці.

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