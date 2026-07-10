Каріна Зуєва, випускова редакторка Lifestyle
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Графіки відключення світла на 11 липня: чи будуть обмеження у суботу
В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у суботу, 11 липня.
Графіки відключення світла 11 липня
В Укренерго заявили, що 11 липня зі світлом будуть всі споживачі, оскільки застосування заходів обмеження не планується.
Водночас в компанії радять перенести користування потужними елетроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00. Також в Укренерго просять споживати електроенергію раціонально.
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Зазначимо, зранку 10 липня в компанії повідомили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.
Однак ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України, а тому на ранок були знеструмлення в деяких регіонах, зокрема – у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
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