В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у суботу, 11 липня.

Графіки відключення світла 11 липня

В Укренерго заявили, що 11 липня зі світлом будуть всі споживачі, оскільки застосування заходів обмеження не планується.

Водночас в компанії радять перенести користування потужними елетроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00. Також в Укренерго просять споживати електроенергію раціонально.

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Зазначимо, зранку 10 липня в компанії повідомили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.

Однак ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України, а тому на ранок були знеструмлення в деяких регіонах, зокрема – у Донецькій, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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