Єрмак і Умєров не є підозрюваними у справі Міндіча – НАБУ
- Директор НАБУ Семен Кривонос повідомив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров наразі не мають статусу підозрюваних у "справі Міндіча".
- Проте він відмовився розголошувати деталі щодо обшуків або місцеперебування фігурантів, посилаючись на таємницю розслідування.
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров наразі не мають статусу підозрюваних у справі щодо масштабних розкладань в енергетиці.
Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.
Чому Єрмак і Умєров не є підозрюваними у справі Міндіча
За словами директора НАБУ, у листопаді 2025 року не проводилися обшуки робочого місця тодішнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Кривонос не відповів на запитання про те, чи були після того ще обшуки в Єрмака або інші слідчі дії, посилаючись на таємницю досудового розслідування.
Його запитали про те, чи справді проводилися обшуки у водія Єрмака.
– Я не можу коментувати це, ми ж цього не підтверджували, – сказав Кривонос.
Водночас він не відповів на запитання про те, чи відомо НАБУ місцеперебування Єрмака. За словами Кривоноса, ці відомості становлять досудове розслідування. Він додав, що це не є предметом розгляду ТСК.
Як додав директор НАБУ, наразі не оголошували підозру колишньому керівнику Офісу президента.
Детектив НАБУ Олександр Абакумов, який перебував на засіданні ТСК, зазначив, що слідство діє у рамках процесуального терміну.
– Досудове розслідування здійснюється. На це є передбачений законодавством процесуальний термін, максимальний – 12 місяців, якщо воно не зупиняється, – сказав він.
За словами Абакумова, тривають всі необхідні слідчі дії, щоб об’єктивно та повністю розслідувати процесуальне провадження, щоб дійти до логічного висновку про відсутність або наявність складу злочину в конкретних осіб.
Крім цього, директор НАБУ додав, що колишній міністр оборони Рустем Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у так званій справі Міндіча. За його словами, сам факт підозри щодо впливу на Умєрова не свідчить про склад злочину в його діях.
Наразі триває досудове розслідування щодо інших епізодів, заявив Семен Кривонос.