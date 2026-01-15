Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров наразі не мають статусу підозрюваних у справі щодо масштабних розкладань в енергетиці.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

Чому Єрмак і Умєров не є підозрюваними у справі Міндіча

За словами директора НАБУ, у листопаді 2025 року не проводилися обшуки робочого місця тодішнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Кривонос не відповів на запитання про те, чи були після того ще обшуки в Єрмака або інші слідчі дії, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Його запитали про те, чи справді проводилися обшуки у водія Єрмака.

– Я не можу коментувати це, ми ж цього не підтверджували, – сказав Кривонос.

Водночас він не відповів на запитання про те, чи відомо НАБУ місцеперебування Єрмака. За словами Кривоноса, ці відомості становлять досудове розслідування. Він додав, що це не є предметом розгляду ТСК.

Як додав директор НАБУ, наразі не оголошували підозру колишньому керівнику Офісу президента.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов, який перебував на засіданні ТСК, зазначив, що слідство діє у рамках процесуального терміну.

– Досудове розслідування здійснюється. На це є передбачений законодавством процесуальний термін, максимальний – 12 місяців, якщо воно не зупиняється, – сказав він.

За словами Абакумова, тривають всі необхідні слідчі дії, щоб об’єктивно та повністю розслідувати процесуальне провадження, щоб дійти до логічного висновку про відсутність або наявність складу злочину в конкретних осіб.

Крім цього, директор НАБУ додав, що колишній міністр оборони Рустем Умєров не має статусу підозрюваного чи обвинуваченого у так званій справі Міндіча. За його словами, сам факт підозри щодо впливу на Умєрова не свідчить про склад злочину в його діях.

Наразі триває досудове розслідування щодо інших епізодів, заявив Семен Кривонос.