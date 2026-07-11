У неділю, 12 липня, заходів з обмеження постачання електроенергії для побутових споживачів та підприємств не планується.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні: що відомо

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– Завтра застосування графіків обмеження не планується, – йдеться у повідомленні.

Електрики радять перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, вчора в Ізюмській громаді Харківської області відбулися аварійні відключення електроенергії в кількох населених пунктах.

Перебої з електропостачанням розпочалися близько полудня.

Спочатку без світла залишилися п’ять сіл громади – Крамарівка, Забавне, Федорівка, Іскра та Глинське. Електропостачання зникло на вулиці Степовій в Ізюмі.

Пізніше перелік знеструмлених населених пунктів збільшився. Аварійні відключення також торкнулися сіл Левківка та Іванівка.

Фахівці Харківобленерго працювали на місцях аварій, щоб встановити причину знеструмлення та якомога швидше відновити електропостачання до осель місцевих жителів.

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