РФ скеровує по 20-25 безпілотників на один об’єкт — Укренерго
Російські війська значно посилили атаки на українську енергетичну інфраструктуру.
Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко під час форуму Децентралізована генерація в Україні 2.0.
Як змінилися російські атаки на енергетику
За словами Зайченка, ворог суттєво змінив тактику ударів по енергетичній інфраструктурі.
Якщо на початку великої війни росіяни атакували окремий енергооб’єкт трьома-чотирма дронами, то нині під час однієї атаки застосовують уже 20-25 безпілотників.
Крім цього, Росія проводить комплексні удари, намагаючись одночасно вивести з ладу як об’єкти генерації, так і системи транспортування електроенергії.
— Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч — на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, — зазначив Зайченко.
Він повідомив, що Україна вже втратила близько 50% потужностей із виробництва електроенергії, найбільше постраждала маневрова генерація.
Яких збитків зазнала енергосистема
За словами голови Укренерго, через вимушені відключення електроенергії компанія вже недоотримала близько 4 млрд грн доходу.
У січні-квітні 2026 року вимушені обмеження електропостачання скоротили споживання електроенергії приблизно на 6,5 млрд кВт·год.
Найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів зафіксували 8 лютого — понад 12 млн.
Зайченко наголосив, що розвиток нових генерувальних потужностей є питанням не лише економіки, а й енергетичної безпеки України.