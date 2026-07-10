Російські війська значно посилили атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко під час форуму Децентралізована генерація в Україні 2.0.

Як змінилися російські атаки на енергетику

За словами Зайченка, ворог суттєво змінив тактику ударів по енергетичній інфраструктурі.

Зараз дивляться

Якщо на початку великої війни росіяни атакували окремий енергооб’єкт трьома-чотирма дронами, то нині під час однієї атаки застосовують уже 20-25 безпілотників.

Крім цього, Росія проводить комплексні удари, намагаючись одночасно вивести з ладу як об’єкти генерації, так і системи транспортування електроенергії.

— Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч — на 36% порівняно із першим півріччям минулого року, — зазначив Зайченко.

Він повідомив, що Україна вже втратила близько 50% потужностей із виробництва електроенергії, найбільше постраждала маневрова генерація.

Яких збитків зазнала енергосистема

За словами голови Укренерго, через вимушені відключення електроенергії компанія вже недоотримала близько 4 млрд грн доходу.

У січні-квітні 2026 року вимушені обмеження електропостачання скоротили споживання електроенергії приблизно на 6,5 млрд кВт·год.

Найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів зафіксували 8 лютого — понад 12 млн.

Зайченко наголосив, що розвиток нових генерувальних потужностей є питанням не лише економіки, а й енергетичної безпеки України.

Нагадаємо, що днями російські війська масовано атакували Одеську область ударними безпілотниками. За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури на півдні регіону. Унаслідок атаки були пошкоджені три автозаправні станції, на яких виникли пожежі, а також один із енергетичних об’єктів. Читайте також Євпаторія без світла після удару по електропідстанції Мойнаки

Джерело : Укринформ

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