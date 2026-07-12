Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявила, що готова й надалі працювати на благо держави та зміцнення позицій України.

Зустріч Зеленського та Свириденко після заяви про кадрові зміни

За словами Свириденко, під час зустрічі з главою держави обговорили ключові виклики для країни, необхідні зміни в роботі уряду та подальшу взаємодію з міжнародними партнерами.

– Обговорили з президентом виклики, які стоять перед нашою державою, зміни, необхідні для посилення роботи Уряду та відносин з міжнародними партнерами, – написала вона.

Вона наголосила, що нині надзвичайно важливо об’єднати всі сили й ресурси задля зміцнення України, а також подякувала президенту за довіру та високу оцінку роботи її команди.

Зараз дивляться

Свириденко зазначила, що пишається можливістю очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії країни. Вона також висловила вдячність українським військовим, назвавши їх силою та незалежністю держави, і подякувала членам уряду за спільну роботу в умовах війни.

За її словами, урядова команда працювала по всій країні, зокрема у прифронтових регіонах, ухвалювала складні рішення та забезпечила стійкість економіки під час найважчих випробувань.

Прем’єрка додала, що під час зустрічі із Зеленським також обговорили подальші кроки. Вона запевнила, що готова й надалі служити Україні, виконувати завдання із захисту національних інтересів, зміцнення позицій держави та наближення справедливого миру.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах, пов’язані із переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямків.

Він подякував Юлії Свириденко за ефективну роботу на посаді прем’єр-міністерки та запропонував їй очолити новий стратегічний напрямок взаємодії з головним міжнародним партнером.

Фото: Юлія Свириденко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.