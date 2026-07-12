Наразі розглядається декілька можливих кандидатів на посаду прем’єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко.

Про це повідомляють народні депутати України Ольга Василевська-Смаглюк та Ярослав Железняк.

Які кандидати на посаду прем’єр-міністра України

Серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра України розглядаються очільник правління НАК Нафтогаз та директор Укрнафти Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та мери кількох обласних центрів.

Зараз дивляться

Зокрема, серед них може бути міський глава Харкова Ігор Терехов.

Як розповіла Василевська-Смаглюк, у вівторок, 14 липня, відбудеться засідання фракції, де обговорюватимуться кадрові питання.

12 липня президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко нову посаду.

Вона заявила, що готова надалі служити українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій, захист національних інтересів і наближення справедливого миру.

Крім цього, Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.