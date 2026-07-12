Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко нову посаду. Він анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії.

Про це Володимир Зеленський заявив за підсумками зустрічі зі Свириденко.

Зеленський про кадрові зміни

За словами Зеленського, Україна змінює свою політичну стратегію.

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– За кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ, – сказав він.

Серед таких напрямків найбільш визначні – США, домовленості щодо ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot та інша двостороння безпекова співпраця.

За його словами, інший важливий напрямок – європейський антибалістичний проєкт, який може стати одним з найбільших кроків на посилення Європи протягом цього десятиліття.

Крім цього, потрібен чіткий рух до членства України в Європейському Союзі та поглиблення усіх звʼязків – економічних, політичних, культурних.

Також відносини із державами-сусідами України потребують нової основи. На думку Зеленського, особливо це стосується Польщі та Угорщини.

На думку президента, регіон Близького Сходу та Затоки є одним із найбільш перспективних глобальних напрямків безпекової та економічної співпраці.

Водночас йдеться про ключові міжнародні організації, які впливають на глобальні рішення та можуть більше допомогти закінченню російської повномасштабної війни проти України.

За словами Зеленського, у внутрішній роботі є нові виклики та завдання. Зокрема, потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів.

Президент розраховує на збільшення постачання українській армії необхідної зброї та всіх типів дронів.

Зеленський про оновлення Кабінету міністрів

На думку Зеленського, надзвичайно важливий напрямок – це підготовка до зими. Він вважає, що Україні потрібна готовність до всіх загроз, які можуть виникнути.

Як стверджує президент, має бути прискорена трансформація державних компаній, від яких значно залежить стійкість України.

Окремої та спеціальної уваги потребують домовленості України з партнерами у сфері відновлення. Відповідно, в Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії, анонсував Зеленський.

– Ми обговорили деталі з премʼєр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів. Я вдячний за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України. Запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером, – сказав він.

Зеленський висловив сподівання, що разом з парламентарями вдасться провести відповідні заміни в уряді України. Президент анонсував також зміни у складі керівників правоохоронних органів.

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