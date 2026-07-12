Президент України Володимир Зеленський заявив, що глибоко засмучений новиною про смерть американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

Смерть Ліндсі Грема: реакція Зеленського

Як стверджує Володимир Зеленський, Ліндсі Грем був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять світ безпечнішим.

За словами президента, сенатор США 10 разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був разом із нашими людьми тоді, коли це було найбільш потрібно.

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– Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Грем активно просував двопартійну та двопалатну підтримку України, а останніми тижнями працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема, над посиленням санкцій проти Росії.

Зеленський наголосив, що Україна завжди буде особливо вдячною за слова поваги до нашого народу та сміливості захисників.

На його думку, США та світ втратили рішучого лідера. Президент України висловив співчуття родині Ліндсі Грема, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним.

Смерть Ліндсі Грема: що заявили в МЗС та Раді

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що засмучений смертю сенатора, який нещодавно перебував у Києві.

За його словами, Грем був справжнім другом України та одним із найсильніших голосів на підтримку нашої боротьби проти російської агресії.

– Він непохитно виступав за посилення санкцій проти Росії та надання Україні можливостей, необхідних для захисту. Його лідерство, переконання та непохитну відданість Україні ніколи не будуть забуті. Мої щирі співчуття родині, близьким, колегам та народу Південної Кароліни сенатора Грема. Україна сумує разом з вами, – додав він.

Як стверджує очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук, Ліндсі Грем був послідовним другом України, який розумів, що Київ бореться за свободу, демократію та справедливий світовий порядок.

На його думку, голос Грема у Сенаті США мав вагу, а підтримка України була принциповою й діяльною.

Стефанчук щиро подякував за все, що він зробив для України, її свободи та незалежності. Він вважає, що започатковану ним справу вдасться продовжити, а Росія відчує дію жорстких санкцій за свої злочини.

Смерть Ліндсі Грема: реакція лідерів Європи та США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила свої співчуття родині та близьким сенатора Ліндсі Грема.

За її словами, сенатор до самого кінця боровся за підтримку боротьби України за свободу та підвищення ціни російської агресивної війни.

Вона пояснила, що Ліндсі Грем невпинно працював над посиленням санкцій у тісній координації з Європейським Союзом. На її думку, це був рішучий та безстрашний лідер, якого дуже не вистачатиме.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дуже шокований і засмучений звісткою про смерть сенатора США Ліндсі Грема – великого американського патріота та друга Сполученого Королівства.

За його словами, він був захисником західних цінностей і невпинно працював заради миру в Україні.

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер заявив, що не має слів, щоб описати свого друга Ліндсі Грема, з він дружив понад три десятиліття, його вплив на зовнішню та внутрішню політику США.

Як стверджує Вікер, Грем служив своїй улюбленій країні у формі, в Палаті представників і Сенаті. Він твердо відстоював свободу та силу і боровся за свободу по всьому світу. На його думку, Грема можна замінити на посаді, але не як особистість.

Крім цього, президент США Дональд Трамп відреагував на смерть Ліндсі Грема, наголосивши, що він завжди працював і був справжнім американським патріотом.

Нещодавно стало відомо, що помер Ліндсі Грем – американський сенатор-республіканець у віці 71 року внаслідок раптової хвороби.

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