В настоящее время рассматривается несколько возможных кандидатов на должность премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко.

Об этом сообщают народные депутаты Украины Ольга Василевская-Смаглюк и Ярослав Железняк.

Какие кандидаты на должность премьер-министра Украины

Среди кандидатов на должность премьер-министра Украины рассматриваются глава правления НАК Нафтогаз и директор Укрнафты Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмигаль, министр обороны Михаил Федоров и мэры нескольких областных центров.

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В частности, среди них может оказаться городской глава Харькова Игорь Терехов.

Как рассказала Василевская-Смаглюк, во вторник, 14 июля, состоится заседание фракции, где будут обсуждаться кадровые вопросы.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко новую должность.

Она заявила, что готова служить украинскому государству и выполнять задачи, направленные на усиление позиций, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира.

Кроме того, Зеленский анонсировал кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах в рамках новой политической стратегии.

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