Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.

Зеленський обговорив ППО з міністром оборони

Як заявив Володимир Зеленський, він заслухав доповідь Михайла Федорова.

Вони обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань та які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати сили Україні.

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Звісно, ключовим викликом в обороні залишається посилення ППО, особливо це стосується захисту українських міст і сіл від російських атак безпілотниками різних типів.

На думку президента, необхідно продовжувати трансформацію всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію воїнів та забезпечення бойових бригад особовим складом.

Зеленський заявив, що українська сторона розуміє виклики. На його думку, важливо, щоб спрацювало необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало.

Він подякував Федорову за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже вдалося реалізувати.

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