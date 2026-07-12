Зеленський обговорив із Федоровим посилення ППО та захист міст від атак РФ
- Під час зустрічі Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров обговорили виконання оборонних завдань і додаткові домовленості з партнерами задля посилення ППО.
- Особливу увагу сторони приділили захисту українських міст і сіл від атак російських безпілотників та запровадженню технологічних інновацій у Силах оборони.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили посилення протиповітряної оборони на тлі посилення російських обстрілів.
Зеленський обговорив ППО з міністром оборони
Як заявив Володимир Зеленський, він заслухав доповідь Михайла Федорова.
Вони обговорили, що саме вже реалізовано у сфері оборони із визначених завдань та які додаткові організаційні зміни, рішення та домовленості з партнерами можуть додати сили Україні.
Звісно, ключовим викликом в обороні залишається посилення ППО, особливо це стосується захисту українських міст і сіл від російських атак безпілотниками різних типів.
На думку президента, необхідно продовжувати трансформацію всіх процесів в Силах оборони України, які можуть підтримати мотивацію воїнів та забезпечення бойових бригад особовим складом.
Зеленський заявив, що українська сторона розуміє виклики. На його думку, важливо, щоб спрацювало необхідне лідерство у сфері оборони спрацювало.
Він подякував Федорову за технологічну роботу і відповідні інновації, які вже вдалося реалізувати.