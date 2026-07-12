Зеленский обсудил с Федоровым усиление ПВО и защиту городов от атак РФ
- Во время встречи Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров обсудили выполнение оборонных задач и дополнительные договоренности с партнерами для усиления ПВО.
- Особое внимание стороны уделили защите украинских городов и сел от атак российских беспилотников и внедрению технологических инноваций в Силах обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Михаилом Федоровым. Они обсудили ужесточение противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.
Зеленский обсудил ПВО с министром обороны
Как заявил Владимир Зеленский, он заслушал доклад Михаила Федорова.
Они обсудили, что именно уже реализовано в сфере обороны по определенным задачам и какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут придать силы Украине.
Конечно, ключевым вызовом в обороне остается усиление ПВО, особенно это касается защиты украинских городов и сел от российских атак беспилотниками разных типов.
По мнению президента, необходимо продолжать трансформацию всех процессов в силах обороны Украины, которые могут поддержать мотивацию воинов и обеспечение боевых бригад личным составом.
Зеленский заявил, что украинская сторона понимает вызовы. По его мнению, важно, чтобы сработало необходимое лидерство в сфере обороны.
Он поблагодарил Федорова за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже удалось реализовать.