Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Михаилом Федоровым. Они обсудили ужесточение противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.

Зеленский обсудил ПВО с министром обороны

Как заявил Владимир Зеленский, он заслушал доклад Михаила Федорова.

Они обсудили, что именно уже реализовано в сфере обороны по определенным задачам и какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут придать силы Украине.

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Конечно, ключевым вызовом в обороне остается усиление ПВО, особенно это касается защиты украинских городов и сел от российских атак беспилотниками разных типов.

По мнению президента, необходимо продолжать трансформацию всех процессов в силах обороны Украины, которые могут поддержать мотивацию воинов и обеспечение боевых бригад личным составом.

Зеленский заявил, что украинская сторона понимает вызовы. По его мнению, важно, чтобы сработало необходимое лидерство в сфере обороны.

Он поблагодарил Федорова за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже удалось реализовать.

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