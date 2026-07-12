Зеленський зустрівся з Тереховим: обговорили виклики та потреби Харкова
- Під час зустрічі Володимир Зеленський та мер Харкова Ігор Терехов обговорили ключові потреби громади та плани стійкості міста в умовах щоденних російських обстрілів.
- Президент відзначив оперативну роботу харківських міських служб і наголосив, що місцевий досвід підтримки людей варто поширити на інші регіони України.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міським главою Харкова Ігорем Тереховим. Вони обговорили ключові потреби громад та перспективи виконання низки рішень.
Зеленський зустрівся з Тереховим: про що говорили
Як заявив Володимир Зеленський, виклики для міста залишаються дуже серйозними, оскільки Харків залишається під щоденними російськими терористичними ударами.
– Важливо, що у Харкові при цьому є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб, – заявив Зеленський.
За словами президента, вони обговорили, як налаштована взаємодія між центральною та обласними і місцевими владами, ключові потреби наших громад і перспективи виконання тих рішень, які готуються.
На думку Зеленського, плани стійкості потрібно реалізувати якнайшвидше.
Він вважає, що досвід Харкова у підтримці людей можна поширити на інші українські міста та громади. Президент подякував кожному, хто працює заради нашої держави і людей.