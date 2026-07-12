Зеленский встретился с Тереховым: обсудили вызовы и нужды Харькова
- Во время встречи Владимир Зеленский и мэр Харькова Игорь Терехов обсудили ключевые потребности общества и планы устойчивости города в условиях ежедневных обстрелов.
- Президент отметил оперативную работу харьковских городских служб и подчеркнул, что местный опыт поддержки людей следует распространить на другие регионы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с городским главой Харькова Игорем Тереховым. Они обсудили ключевые потребности общин и перспективы выполнения ряда решений.
Зеленский встретился с Тереховым: о чем говорили
Как заявил Владимир Зеленский, вызовы для города остаются очень серьезными, потому что Харьков остается под ежедневными российскими террористическими ударами.
– Важно, что в Харькове при этом необходима помощь людям и действительно оперативная работа городских служб, – заявил Зеленский.
По словам президента, они обсудили, как настроено взаимодействие между центральными и областными и местными властями, ключевые потребности наших общин и перспективы выполнения готовящихся решений.
По мнению Зеленского, планы устойчивости нужно реализовать как можно быстрее.
Он считает, что опыт Харькова по поддержке людей можно распространить на другие украинские города и общины. Президент поблагодарил каждого, кто работает ради нашего государства и людей.