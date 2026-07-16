Президент Володимир Зеленський прокоментував мітинги у різних містах України проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Що Зеленський сказав про мітинги 16 липня

За словами президента, громадяни України мають право висловлювати свою позицію навіть в умовах воєнного стану.

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Зеленський запевняє, що влада чує суспільство та реагує на його запити.

– Що стосується людей, які вийшли, ми боремося за свободу і демократію. Тому люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти, ну, правильно, – сказав президент України.

На думку Зеленського, українці можуть так діяти навіть під час повномасштабної війни та продемонструвати своє волевиявлення, попри всі складнощі та обмеження.

Вранці у четвер, 16 липня, у Києві та низці міст України розпочалися мирні акції протесту проти рішення Зеленського щодо звільнення Михайла Федорова з посади міністра.

Нещодавно Федоров заявив, що Зеленський запропонував стати його радником. Проте ексміністр оборони стверджує, що він відмовився від цієї пропозиції.

Крім цього, Федоров підтвердив конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами Федорова, він та його команда зіштовхнулися з блокуванням усіх запропонованих ними ініціатив.

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