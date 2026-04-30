Кабінет міністрів запускає механізм державної підтримки для великого та середнього бізнесу для будівництва власної розподіленої генерації.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кредит на власну розподілену генерацію

За словами Свириденко, український уряд створює додаткові інструменти для виконання планів стійкості у співпраці з приватним сектором.

Прем’єр-міністерка розповіла, що підприємства зможуть залучати кредити з фактичною ставкою 10% річних на будівництво та введення в експлуатацію:

газотурбінних і газопоршневих установок, зокрема когенераційних;

об’єктів відновлюваної енергетики (біомаса, біогаз, геотермальна енергія);

систем накопичення енергії;

мікромереж і локальних автономних енергосистем.

Як стверджує прем’єр-міністерка, різницю між ринковою та пільговою ставкою для бізнесу компенсуватиме держава.

За її словами, підтримка поширюється на кредити в розмірі від €1 млн до €25 млн у гривневому еквіваленті.

Для територій, що розташовані поблизу зони бойових дій, отримати фінансування можна на суму від €500 тис.

Кредити надаються на період до п’яти років. Передбачено можливість відтермінування виплат до моменту введення об’єкта в експлуатацію, але не більше ніж на 12 місяців.

Національна установа розвитку (НУР) розпочинає реалізацію програми кредитної підтримки українських підприємств з 1 червня.

Ініціатива спрямована на стимулювання бізнесу в умовах воєнного стану, зокрема у прифронтових регіонах. Подати заявку можна через уповноважені банки.

Як зазначила Свириденко, одним із ключових етапів підготовки до наступного опалювального сезону стало впровадження розподіленої генерації. Стратегічна мета – забезпечити країну 4 ГВт потужностей, що дозволить критичній інфраструктурі працювати автономно навіть під час кризових ситуацій.

Наразі реалізація планів стійкості вже дає перші результати. Зокрема, енергосистема України поповнилася на 162 МВт нових генерувальних потужностей, наголосила прем’єр-міністерка.

