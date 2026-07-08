З червня безпекова ситуація у Сумській області суттєво погіршилася. Російська армія змінила тактику та масштабувала застосування безпілотників типу Молнія, ударних та FPV-дронів на оптоволокні, а також КАБів, щоб зробити життя в прикордонних регіонах нестерпним.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками робочого візиту на Сумщині разом з заступником командувача Повітряних сил ЗСУ Павлом Лазарем.

Як РФ змінила тактику ударів у Сумській області

Очільник Міноборони провів координаційну нараду з очільником Сумської ОВА, військовими та представниками всіх відповідальних служб щодо захисту неба над регіоном.

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За словами Федорова, за результатами наради сформовано комплекс рішень для посилення протиповітряної оборони у Сумській області.

Міністр стверджує, що необхідно підвищувати ефективність ППО, збільшувати спроможності для протидії ударним безпілотникам та авіаційним загрозам, захищати критичну інфраструктуру, логістику та людей.

– Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною. Але головне, що вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини, – йдеться у повідомленні.

Федоров розповів, що найближчим часом ухвалять додаткові рішення для координації роботи всіх органів влади та посилення захисту прифронтових регіонів від російського повітряного терору.

Він додав, що з початку року російська армія здійснила понад 12 тис. ударів по території Сумської області. За його словами, йдеться про атаки ракетами, керованими авіабомбами, ударними безпілотниками різних типів, FPV-дронами.

Міністр зазначив, що внаслідок цих атак загинули 122 мирні жителі, понад 1,2 тис. людей постраждали, серед них – багато дітей. Також пошкоджено або зруйновано понад 2,6 тис. житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів цивільної та енергоінфраструктури.

Фото : Міноборони

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