Процес цифровізації військового обліку в Україні, попри очевидні переваги, водночас виявив низку проблем із точністю та веденням даних. Військовозобов’язані стикаються з помилками в електронних реєстрах і застосунках, від некоректно вказаної адреси чи сімейного стану до суперечливих висновків військово-лікарських комісій.

Але у 2025–2026 роках почастішали випадки, коли жінки, які відповідно до законодавства не підлягають обов’язковому військовому обліку, несподівано знаходять себе в реєстрі Оберіг зі статусом військовозобов’язаних.

Чи ставлять жінок на військовий облік в Україні та хто зобов’язаний це робити, читайте в нашому матеріалі.

Кого із жінок ставлять на військовий облік в Україні

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону України Про військовий обов’язок і військову службу (ч. 11 ст. 1), обов’язковому взяттю на військовий облік підлягає обмежене коло жінок.

Хто із жінок стає на військовий облік в Україні обов’язково:

жінки, які є придатним до військової служби за станом здоров’я та віком;

ті, хто здобув медичну або фармацевтичну освіту (у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти).

Кого із жінок ставлять на військовий облік добровільно

Окрім обов’язкової категорії, закон також передбачає можливість постановки на облік за власним бажанням.

Йдеться про жінок, які:

мають професію або спеціальність, споріднену з військово-обліковими (перелік визначає Міністерство оборони України);

є придатними до служби за станом здоров’я та віком.

Отже, військовий облік жінок в умовах воєнного стану для одних є обов’язковим, для інших добровільним.

Чи обовʼязково ставати на військовий облік жінкам

Не всі жінки в Україні зобов’язані ставати на військовий облік. Обов’язок стосується виключно жінок із медичною та фармацевтичною освітою, навіть якщо вони фактично не працюють за спеціальністю.

Для інших категорій жінок — це добровільне рішення.

Для чого жінок ставлять на військовий облік

Облік ведеться для формування актуальної бази даних про спеціалістів, які можуть бути залучені у разі потреби. Водночас, наявність військового обліку не означає автоматичну мобілізацію. Жінки можуть бути залучені до служби виключно на добровільних засадах, навіть під час воєнного стану.

У Збройних силах підкреслили, що жодної підготовки до обов’язкової мобілізації жінок не ведеться, а повідомлення у ЗМІ про це не відповідають дійсності.

Незаконне взяття жінок на військовий облік: що відомо

У Міністерстві оборони пояснили ситуацію з помилковим внесенням жінок до військового обліку як технічний збій. Йдеться про випадки, коли до реєстрів потрапили жінки, які за законом не підлягають обов’язковому обліку, зокрема без медичної чи фармацевтичної освіти.

Як зазначили у відомстві, усім таким жінкам скасували статус “у розшуку”, а жодних штрафів не застосовували, оскільки підстав для цього не було. Повністю виключити їх із військового обліку планують до кінця квітня.

Міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що проблема виникла через технічну помилку на рівні одного з ТЦК. За його словами, наразі вже поставлено завдання розробити додаткові технічні запобіжники, які унеможливлять подібні ситуації в майбутньому та мінімізують вплив людського фактора.

Щоб уникнути помилок у майбутньому, 30 березня 2026 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15116, який має врегулювати процедуру виключення з військового обліку жінок, внесених до нього з порушенням вимог законодавства.

