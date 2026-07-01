Україна розпочала новий етап розвитку систем протиповітряної оборони, зокрема, тривають випробування лазерних систем ППО.

Дедалі вищу ефективність демонструють дрони-перехоплювачі, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час Defense Tech-події Brave1 Advantage.

Федоров про розвиток систем ППО в Україні

За його словами, в Україні проходять випробування лазерних систем протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

– Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається, – сказав він.

Федоров повідомив, що протягом травня українські дрони-перехоплювачі знищили майже 7 тис. російських безпілотників типу Шахед і Гербера.

Під час однієї з останніх масованих атак близько 75% ударних БпЛА було ліквідовано саме дронами-перехоплювачами.

Міністр зазначив, що під час останньої атаки на Київ українським силам вдалося збити 95% ворожих безпілотників.

До кінця поточного року Міністерство оборони планує досягти такого самого рівня ефективності перехоплення дронів на всій території України.

За словами Федорова, відомство вже оголосило тендер на закупівлю ще 150 тис. безпілотників, частина яких належить до класу Middle Strike.

Створення ракет з використанням технологій ШІ

Окремим пріоритетним напрямом залишається створення дешевих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту.

– Це може звучати як футуристичні проєкти, але через рік це вже не буде новиною. Ми будемо над цим працювати, – наголосив він.

Міністр повідомив, що наразі в Україні проходять випробування розробок близько десяти компаній, які створюють дешеві ракети для перехоплення безпілотників.

Паралельно триває робота над системами, здатними протидіяти балістичним ракетам і керованим авіаційним бомбам.

Крім цього, Україна поступово розширює експортні можливості власної оборонної промисловості.

Одним із ключових інструментів для цього стали угоди у форматі Drone Deal, які передбачають не лише постачання озброєння, а й передачу технологій, спільні оборонні розробки та залучення міжнародного фінансування.

Наразі зацікавленість у такому форматі співпраці вже висловили близько 20 країн.

Раніше Федоров повідомив, що Кабінет міністрів затвердив перший прозорий механізм експорту українського озброєння.

Він встановлює чіткі правила співпраці з міжнародними партнерами, визначає порядок розгляду заявок і вимоги щодо захисту українських технологій.

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