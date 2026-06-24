Коли воїн свідомо обирає шлях захисника, він бере на себе величну, проте водночас надзвичайно виснажливу ношу. Подеколи життєві обставини стають тим фатальним тригером, що штовхає до необачних кроків, про які згодом доводиться болісно шкодувати.

Самовільне залишення частини не повинно перетворюватися на остаточний вирок.

Сьогодні двері для повернення відчинені, і 1-й корпус НГУ Азов пропонує прозорий механізм, аби кожен вмотивований боєць зміг повернення після СЗЧ здійснити гідно. Якщо ви усвідомили хибність свого рішення, цей шлях — ваш шанс спокутувати минуле та продовжити бойовий шлях у лавах підрозділу, чиє ім’я стало синонімом незламності.

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Азов: місце для професіоналів

Азов — це монолітна братерська сім’я, просякнута непохитним духом взаємовиручки та еталонним професіоналізмом. Наша бойова родина гартується у горнилі найзапекліших зіткнень, доводячи на ділі: лише залізна дисципліна та бездоганна синхронність дій відкривають шлях до успішного виконання надскладних місій, де ціною є життя побратимів. Легендарний підрозділ стає надійним фундаментом для кожного, хто прагне справжньої боротьби.

Право вибору: справедливість у кожному рішенні

Святослав Калина Паламар наголошує на важливості гнучкості системи: Воїни, які зараз з різних причин в СЗЧ, пройшли війну, бачили смерть і роками виконували бойові завдання.

Він відверто підкреслює, що бюрократичні обмеження, які змушують бійця повертатися виключно до того ж підрозділу, де виникли проблеми, є контрпродуктивними.

Заступник командира 1-го корпусу НГУ Азов переконаний: Якщо людина знову готова воювати, має бойовий досвід, підготовку та бажання служити, то чому система не дозволяє їй повернутися до іншої складової Сил оборони — ЗСУ, НГУ, ДПСУ?.

Як повернутися до строю: алгоритм дій

Процедура максимально спрощена завдяки інтеграції із застосунком Армія+:

Подача заявки: Заповніть онлайн-анкету на сайті azov.army;

Комунікація: Очікуйте дзвінок від рекрутингового центру;

Співбесіда: Пройдіть фахову розмову щодо вашої мотивації;

Лист-згодження: Отримайте офіційний документ від Азову;

Реєстрація та наказ: Завантажте згоду в Армія+ для отримання призначення;

Прибуття: Прибудьте до нової військової частини.

Чому індивідуальний підхід — це перевага?

В Азові ми переконані: найголовніше — побачити живу людину за статистикою. Як зазначає Друг Калина: Бо для всіх, хто в СЗЧ, головне питання — не куди він повернеться. Головне — щоб в ньому бачили живу людину і дали йому справедливе право повернувся до Сил оборони України. Ми оцінюємо професійний потенціал та готовність працювати на результат.

Ваш новий початок

Не дозволяйте бюрократії поставити хрест на вашому прагненні бути корисним. Якщо ви відчуваєте поклик повернутися до лав — ми чекаємо на вас. На сайті корпусу ви знайдете все для швидкого старту. Виправте помилки минулого, відновіть своє ім’я воїна і знову станьте пліч-о-пліч із тими, хто змінює хід подій на фронті.

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