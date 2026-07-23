Минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує виплату грошової компенсації військовослужбовцям за всі невикористані дні відпустки при звільненні з військової служби (закон №4470-IX). Компенсація передбачена як за основну, так і за додаткові відпустки. У разі загибелі військового право на компенсацію матимуть особи, визначені в його розпорядженні. Якщо таких не вказано – виплата передається у спадок. Зараз дивляться Під час дії воєнного стану військовослужбовці мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 днів. Однак через певні обставини, такі як нестача особового складу в підрозділах або складна ситуація на фронті, не завжди вдається використати всі належні дні відпочинку протягом року. Факти ICTV дізнавалися, чи можна отримати компенсацію за невикористану відпустку військовому. Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку військовим

Згідно з чинним законодавством, такі дні не анулюються, але й перенести їх на наступний рік неможливо. Військовослужбовці можуть скористатися ними під час звільнення зі служби або отримати відповідну грошову компенсацію.

Це регулюється законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також наказом Міністерства оборони України № 260 Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам.

Як використати невідгуляні дні

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, можуть обрати один із двох варіантів:

Оформити відпустку перед звільненням. У цьому випадку вони офіційно залишаються в списках особового складу частини до завершення відпустки, а за весь період отримують грошове забезпечення. Тривалість такої відпустки розраховується пропорційно до відпрацьованого часу в році звільнення.

Отримати компенсацію за невикористані дні. Це стосується як щорічної основної відпустки, так і додаткових днів відпочинку, зокрема й за попередні роки.

Яка компенсація виплачується військовослужбовцям за невикористану відпустку

Сума виплат визначається на основі:

посадового окладу,

окладу за військовим званням,

надбавки за вислугу років,

додаткових щомісячних виплат.

Щоб розрахувати суму компенсації військовим за невикористану відпустку, необхідно визначити розмір виплат за один день відпустки. Після цього загальний розмір місячного грошового забезпечення ділиться на 30 календарних днів.

Чи виплачується компенсація військовим за невикористану додаткову відпустку

Компенсація може виплачуватися не лише за основну щорічну відпустку, а й за додаткові дні. Наприклад, учасники бойових дій мають право на додаткову відпустку до 14 днів. Під час воєнного стану її надання призупинене, але військові можуть отримати за неї грошову компенсацію.

Під час звільнення необхідно подати рапорт командиру військової частини із запитом на компенсацію за невикористану відпустку. У рапорті варто зазначити:

підставу та дату звільнення,

кількість невикористаних днів,

норму закону, що передбачає компенсацію.

Ця процедура дозволяє військовослужбовцям отримати належні їм виплати за дні, які вони не змогли використати через службу.

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