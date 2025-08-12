Контракт 18-24 розширили: які нові можливості це відкриває операторам БПС

Розширення Контракту 18-24 дасть нові можливості для операторів безпілотних систем (БПС), повідомляють у Міноборони України.

Контракт 18-24 розширили: що зміниться

Міністерство оборони України розповіло про особливості нового контракту для операторів безпілотних систем та про інші зміни в експериментальному проєкті Контракт 18-24.

Спеціальний контракт для операторів БПС:

контракт укладається на 2 роки;

бов’язкова умова — безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців;

служба на посадах рядового складу у ЗСУ, НГУ та ДПСУ;

термін підготовки збільшено з 3 до 4 місяців.

Підготовка включатиме, зокрема:

базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;

фахову підготовку – від 5 діб до 60 діб;

курс адаптації у військовій частині – 14 діб.

До того ж, учасники проєкту зможуть отримати іпотеку під 0%, безкоштовну освіту, повний соціальний пакет та медичне забезпечення. Після завершення контракту буде надано право на відстрочку від призову на 1 рік та вільний виїзд за кордон.

Ухвалені зміни також розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 млн грн. Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєдналися до війська і служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу. Також вони повинні мати не менше 6 місяців участі в бойових діях станом на 13 лютого 2025 року.

Ця норма поширена на:

строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;

військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 грн/місяць.

Контракт 18-24 перелік підрозділів ЗСУ

Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу у Збройних Силах України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України. Конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генерального Штабу ЗСУ, Головного управління НГУ та Адміністрації Держприкордонслужби.

Сьогодні участь в експериментальному проєкті беруть 24 бригади ЗСУ, п’ять підрозділів НГУ та чотири – Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що наприкінці липня за дорученням президента Володимира Зеленського уряд розширив програму Контракт 18–24.

