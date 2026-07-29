Україна попереджає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані для відзначення Рош га-Шана, що не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам через продовження обстрілів з боку Росії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

МЗС попереджає хасидів, які планують поїздку в Умань

– Триває вже понад чотири роки повномасштабна агресія Росії проти України. Постійні масовані ракетні обстріли міст і громад, цивільної та транспортної інфраструктури, постійний терор, диверсії або провокації становлять реальні загрози життю і безпеці людей, – йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що варто звернути увагу на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань.

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Серед них – обмеження свободи пересування, комендантська година, посилене патрулювання, заборона проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень, стверджують в МЗС.

Там додали, що варто враховувати низку інших обставин під час планування поїздки на територію України.

Зокрема, йдеться про перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі затримки руху транспорту через обстріли транспортної інфраструктури.

Також у МЗС попереджають про відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття, медичного персоналу та закладів в Умані, які можуть прийняти прочан-хасидів.

Якщо потрібна додаткова інформація або роз’яснення, то в МЗС рекомендують звертатися до відповідних міністерств, служб та відомств. Серед них – МВС, Національна поліція, Державна прикордонна служба, Державна митна служба, ДСНС, Черкаська ОДА або Уманська міська рада.

Крім цього, в МЗС радять паломникам ознайомитися з інформаційною довідкою щодо правил сплати туристичного збору перед прибуттям до Умані.

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