Украина предупреждает паломников-хасидов, которые планируют совершить паломничество в Умань для празднования Рош га-Шана, что не может гарантировать полноценную безопасность иностранных граждан из-за продолжения обстрелов со стороны России.

Об этом идет речь в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

МИД предупреждает хасидов, планирующих поездку в Умань

– Продолжается уже более четырех лет полномасштабная агрессия России против Украины. Постоянные массированные ракетные обстрелы городов и общин, гражданской и транспортной инфраструктуры, постоянный террор, диверсии или провокации представляют реальные угрозы жизни и безопасности людей, – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что следует обратить внимание на то, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулировок.

Сейчас смотрят

Среди них – ограничение свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет проведения массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не соблюдающим установленные ограничения, утверждают в МИД.

Там добавили, что следует учитывать ряд других обстоятельств во время планирования поездки на территорию Украины.

В частности, речь идет о перегруженности наземного транспортного сообщения с Украиной и возможных задержках движения транспорта из-за обстрелов транспортной инфраструктуры.

Также в МИД предупреждают об отсутствии достаточного количества помещений гражданской защиты для укрытия, медицинского персонала и заведений в Умани, которые могут принять паломников-хасидов.

Если требуется дополнительная информация или разъяснение, то в МИД рекомендуют обращаться в соответствующие министерства, службы и ведомства. Среди них – МВД, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Государственная таможенная служба, ГСЧС, Черкасская ОГА или Уманский городской совет.

Кроме этого, в МИД советуют паломникам ознакомиться с информационной справкой о правилах уплаты туристического сбора перед прибытием в Умань.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.