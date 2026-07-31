Українська розвідка має інформацію про наміри Росії завдати нових ударів по території України та українських суднах.

Зеленський про можливі подальші атаки РФ по Україні та українських суднах

Президент Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача повідомив у Telegram, що представники розвідки доповіли про можливі подальші атаки РФ. Україна вже готує заходи протидії російським планам.

Крім того, учасники Ставки оновили перелік потреб Сил оборони у військовій допомозі від партнерів. Президент заявив, що порушуватиме питання необхідних постачань під час розмов з іноземними лідерами.

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– Були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах. Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього, – повідомив Зеленський.

Окрему увагу приділили російським ударам по Одесі та області, портовій інфраструктурі й морському коридору. Також обговорили логістичні виклики та необхідність диверсифікувати українські експортні маршрути.

Зеленський очікує, що наступного тижня уряд представить чіткий перелік відповідних заходів. За його словами, стабільна робота морських торговельних шляхів і зернового експорту важлива не лише для України, а й для глобальної продовольчої безпеки.

Під час засідання також обговорили реалізацію українського плану далекобійних санкцій проти Росії. Зеленський зазначив, що його виконання відбувається достатньо ритмічно, а визначені цілі досягаються.

Також на Ставці заслухали доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про ситуацію на фронті. Особливу увагу приділили районам Слов’янська та Костянтинівки, а також Запорізькому напрямку.

Президент наголосив, що ситуація на передовій залишається складною, тому Україна шукатиме можливості для збільшення програм підтримки військових підрозділів.

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