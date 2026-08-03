Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ігоря Клименка секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Відповідний документ опублікований на сайті Офісу президента.

Призначення Ігоря Клименка

Із лютого 2023 року Ігор Клименко обіймав посаду міністра внутрішніх справ, а до цього — понад три роки очолював Нацполіцію України.

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15 липня депутати з фракції Слуга народу повідомили, що президент Володимир Зеленський планує запропонувати Ігорю Клименку очолити Міністерство оборони замість Михайла Федорова.

17 липня Володимир Зеленський запропонував голові МВС Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони.

Згодом глава держави заявив, що визначені нові принципи та напрями подальшої роботи Ради національної безпеки і оборони. За словами Зеленського, Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, ведення переговорів, розвиток безпекової співпраці та поглиблення взаємодії між розвідувальними спільнотами України й союзних держав.

З огляду на досвід Ігоря Клименка, у діяльності РНБО планують посилити стійкість держави, координацію між оборонними та безпековими структурами, а також протидію російським кіберзагрозам.

Джерело : Офіс президента

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