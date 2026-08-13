У ніч проти 5 серпня Росія завдала удару по розподільчих центрах Fozzy Group. Унаслідок обстрілу постраждали чотири логістичні об’єкти компанії, що суттєво позначилося на постачанні товарів до магазинів мережі Сільпо.

Про наслідки атаки компанія розповіла у коментарі Суспільному.

Наслідки атаки на розподільчі центри Сільпо

У Fozzy Group зазначили, що збитки від російського удару є значними. Водночас найбільшою втратою для компанії стала загибель працівників.

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За інформацією Сільпо, після російського обстрілу на двох розподільчих центрах виникли пожежі. На одному з них вибухи пролунали практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги. Через це працівники не встигли перейти до укриття.

Унаслідок атаки загинули двоє співробітників розподільчого центру. Ще четверо працівників загинули на залізничній станції, куди вони вирушили, щоб повернутися додому з іншого логістичного об’єкта.

Крім того, 20 працівників постраждали. У компанії запевнили, що підтримують із ними зв’язок і надають необхідну допомогу.

Чи буде дефіцит товарів у Сільпо

Через пошкодження логістичної інфраструктури постачання товарів до супермаркетів тимчасово ускладнене. Тому на полицях магазинів можна помітити відсутність окремих позицій.

У Fozzy Group наголосили, що вже перебудовують логістику та шукають рішення для стабілізації постачання. До Дня Незалежності України, 24 серпня, компанія планує відновити звичне наповнення полиць у супермаркетах.

– Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки, — зазначили в компанії.

Джерело : Суспільне

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