В ночь на 5 августа Россия нанесла удар по распределительным центрам Fozzy Group. В результате обстрела пострадали четыре логистических объекта компании, что существенно отразилось на поставках товаров в магазины сети Сильпо.

О последствиях атаки компания рассказала в комментарии Суспільному.

Последствия атаки на распределительные центры Сильпо

В Fozzy Group отметили, что ущерб от российского удара значительный. В то же время, наибольшей потерей для компании стала гибель работников.

Сейчас смотрят

По информации Сильпо, после российских обстрелов на двух распределительных центрах возникли пожары. На одном из них взрывы прогремели практически одновременно с объявлением воздушной тревоги. Поэтому работники не успели перейти к укрытию.

В результате атаки погибли двое сотрудников распределительного центра. Еще четыре работника погибли на железнодорожной станции, куда они отправились, чтобы вернуться домой с другого логистического объекта.

Кроме того, 20 человек пострадали. В компании заверили, что поддерживают с ними связь и оказывают необходимую помощь.

Будет ли дефицит товаров в Сильпо

Из-за повреждения логистической инфраструктуры поставки товаров в супермаркеты временно затруднены. Поэтому на полках магазинов можно увидеть отсутствие отдельных позиций.

В Fozzy Group отметили, что уже перестраивают логистику и ищут решения по стабилизации поставок. Ко Дню Независимости Украины, 24 августа, компания планирует возобновить привычное наполнение полок в супермаркетах.

– Потери значительны. Самой тяжелой для нас стала гибель наших коллег. Значительны и материальные убытки, — отметили в компании.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.