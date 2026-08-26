Внаслідок масштабного стихійного лиха на кордоні Непалу та Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України в коментарі журналістам.

Повінь на кордоні Непалу та Тибету: зниклі безвісти українці

За інформацією Туристичної поліції Непалу, загалом у регіоні лиха втрачено зв’язок із 53 українцями.

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Зокрема, до МЗС надійшло повідомлення, що вранці перестала виходити на зв’язок організована група із 46 українських туристів.

Крім того, на гарячу лінію відомства звернулися родичі ще восьми громадян, які перебувають у цьому ж списку зниклих.

За особистим дорученням міністра закордонних справ Андрія Сибіги дипломати вживають термінових заходів.

Посольства України в Індії та КНР за наявними персональними даними намагаються встановити зв’язок із громадянами та співпрацюють із місцевими органами владами щодо пошуково-рятувальних операцій.

До роботи на місці події залучили Почесного консула України в Непалі.

Департамент консульської служби цілодобово координує пошуки та надає допомогу рідним.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що станом на зараз підтвердженої інформації про наявність українців серед загиблих чи травмованих немає.

Внаслідок масштабної стихійної катастрофи на кордоні Непалу та Тибету загинули майже 100 людей. Руйнівні раптові повені та зсуви ґрунту також призвели до того, що ще близько 400 осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося, що МЗС України перевіряє інформацію про можливого зникнення та втрати зв’язку з двома громадянами України, які перебували в районі лиха. Згодом ця кількість різко зросла.

Де знаходиться Непал

Непал — це гірська держава у Південній Азії без виходу до моря, розташована на південних схилах Гімалаїв між Індією та Китаєм . Столиця — місто Катманду.

Тут розташована гора Еверест (8848 м), а також вісім із 14 найвищих восьмитисячників планети.

Країна є центром світового гірського туризму з маршрутами навколо Евересту та Аннапурни.

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