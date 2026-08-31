В Україні триває загальна мобілізація. Під час воєнного стану перевіряють військово-облікові документи призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Електронний військово-обліковий документ є одним із варіантів такого документа.

Дізнатися інформацію про свій військовий облік та отримати електронний документ можна у застосунку Резерв+, через портал Дія чи у ЦНАП. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий військово-обліковий документ.

Після оновлення Резерв+ Міністерство оборони запровадило автоматичне відображення фотографії власника в електронному документі. Проте в частини людей фото не відображається.

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Факти ICTV розібралися, чи дійсний військово-обліковий документ без фото, чому зображення немає та чи має право ТЦК вимагати документ саме з фотографією.

Резерв+ без фото: причини

Міністерство оборони повідомляло про оновлення електронного військово-облікового документа. Тож у Резерв ID автоматично відображається фотографія власника.

Фото з’являється у користувачів, які мають біометричний паспорт. Для цього цифрове зображення обличчя повинно міститися у відповідних державних реєстрах.

Якщо такого зображення в реєстрах немає, у військово-обліковому документі поле з фотографією залишається порожнім.

Це передбачено постановою Кабміну №559, яка визначає порядок оформлення та видачі військово-облікового документа. Згідно з підпунктом 19 пункту 8 постанови, цифрове зображення обличчя вноситься до документа за умови наявності такого зображення у відповідних реєстрах.

Тобто відсутнє фото у Резерв+ через відсутність відповідного цифрового зображення в державних реєстрах.

Резерв+ без фото: чи дійсний документ

У Міноборони зазначили, що Резерв ID без фотографії має таку ж юридичну силу, як Резерв ID із фотографією. Відсутність зображення не робить електронний військово-обліковий документ недійсним.

Це підтвердив юрист Владислав Дерій на порталі Юристи.UA. Він зазначив, що Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу, як документ із фотографією, та послався на роз’яснення Міністерства оборони.

Адвокат Юрій Айвазян також підтвердив дійсність такого документа. Він пояснив, що за відсутності біометричного паспорта фотографія не підтягується, але військово-обліковий документ залишається дійсним.

Резерв+ без фото: чи можуть ТЦК не прийняти документ

Відсутність фотографії не є підставою для визнання електронного військово-облікового документа недійсним.

Під час перевірки уповноважена особа перевіряє сам військово-обліковий документ та відомості, які в ньому зазначені. Електронний документ у Резерв+ має юридичну силу нарівні з паперовим.

Інша ситуація виникає, якщо у документі є помилки у персональних або військово-облікових даних. Тоді питання стосується вже правильності відомостей, а не наявності фотографії.

Резерв+ без фото: чи може ТЦК визнати його недійсним

Відсутність фотографії не дає підстав не приймати електронний військово-обліковий документ.

Якщо документ сформований у Резерв+ і містить необхідні військово-облікові дані, він підтверджує перебування людини на військовому обліку незалежно від того, відображається в ньому фотографія чи ні.

Відсутнє фото у Резерв+: що робити

Міноборони рекомендує оновити застосунок до останньої версії та оновити електронний військово-обліковий документ.

Якщо фото не з’явилося протягом кількох днів, потрібно зайти в меню застосунку та обрати функцію Виправити дані онлайн. Далі слід виконати підказки системи та подати запит на актуалізацію інформації.

Після цього залишається дочекатися оновлення даних. Фото з’являється після того, як система отримує відповідне цифрове зображення з державних реєстрів.

Якщо фотографії немає, але всі інші військово-облікові дані зазначені правильно, додатково звертатися до ТЦК через сам факт відсутності фото не потрібно. Тобто відсутність фото у Резерв+ не робить електронний військово-обліковий документ недійсним.

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