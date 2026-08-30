Міністр оборони України Євгеній Хмара планує зберегти сильних фахівців, які вже працюють у Міноборони, та посилити команду новими людьми. Зміни торкнуться, зокрема, напрямів фронту, ОПК, цифровізації та когнітивної війни.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами.

Що Хмара розповів про кадрові зміни в Міноборони

За словами міністра, одним із його пріоритетів є збереження фахівців, які мають необхідні компетенції та державницьку позицію.

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– У міністерстві залишаються сильні фахівці з компетенцією і державною позицією. Їхнє завдання – забезпечити спадковість роботи, продовжити важливі проєкти і посилити ті напрями, які потребують додаткової уваги, – заявив Хмара.

Водночас до роботи залучають нових людей, а частина фахівців повертається до відомства.

Заступником міністра оборони став Микола Швидкий, який відповідатиме за фронтовий напрям. Любов Галан опікуватиметься розвитком і збереженням людського капіталу Сил оборони.

За ініціативою Хмари до команди також повернувся Сергій Бойов. Його досвід планують використати для роботи з міжнародними партнерами.

Найближчим часом мають посилити напрям оборонно-промислового комплексу та експорту. Відповідною заступницею міністра стане Ганна Гвоздяр.

Окремі кадрові рішення готують для цифрової трансформації та напряму когнітивної війни. На цифровий напрям розглядають кандидата з бойовим досвідом, який раніше працював у Міноборони. Кандидатуру для роботи з когнітивною війною вже визначили.

Хмара також прокоментував можливість повернення Михайла Федорова до роботи з Міністерством оборони.

За словами міністра, у липні вони провели зустріч, під час якої він запропонував Федорову знайти формат для продовження спільної роботи над проєктами.

Конкретної посади, зокрема радника, Хмара йому не пропонував. Наразі відповіді від Федорова міністр не отримав.

Нагадаємо, Євгеній Хмара очолив Міністерство оборони України 19 серпня. До призначення він виконував обов’язки міністра.

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