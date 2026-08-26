Центр протидії дезінформації спростував чергову заяву РФ про нібито захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області.

ЦПД спростував фейк про захоплення росіянами населеного пункту Писарівка

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, Росія розповсюджує чергову заяву про нібито захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області.

В угрупованні військ Курськ спростували цю інформацію та наголосили, що населений пункт — під контролем Сил оборони України.

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Також повідомляється, що бої на цьому напрямку продовжуються.

– Військові звертають увагу, що росіяни вже не вперше “звільняють Писарівку” — 23 липня ц. р. російські пропагандисти вже рапортували про “контроль над більшою частиною села”, приписавши собі досягнення, яких не існує, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД звертають увагу на важливості дивитися саме офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ та довіряти перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, вчора, 25 серпня, російське Міноборони поширило заяву про нібито захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (колишня назва — Перше Травня) на півночі Сумської області.

В угрупованні військ Курськ спростували інформацію Міноборони РФ. Бої в районі Новокостянтинівки тривають.

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