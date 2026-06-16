Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 15 червня серйозно постраждав Успенський собор Києво-Печерської лаври. За попередніми даними, пошкоджено близько 80% його покрівлі.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики та міністерка культури України Тетяна Бережна.

Пошкодження пам’яток культури

За її словами, ударний безпілотник влучив у вівтарну частину храму — Стефанівський приділ. Наразі фахівці продовжують оцінювати масштаби руйнувань та документувати наслідки обстрілу.

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Крім самої Києво-Печерської лаври, пошкоджень зазнали кілька культурних установ, розташованих на її території та поблизу. Зокрема, постраждали скарбниця Національного музею історії України, Музей книги і друкарства, Національна історична бібліотека України, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховище Національного музею народної архітектури та побуту.

У Міністерстві культури зазначають, що експонати вдалося зберегти — пошкоджень зазнали переважно вікна та двері будівель. Інформації про загиблих або постраждалих немає.

Серед інших культурних об’єктів, які постраждали внаслідок російської атаки, — кіностудія імені Довженка. За словами Бережної, пряме влучання ракети знищило близько 100 тис. костюмів та понад 3 млн одиниць реквізиту, що використовувався під час створення історичних і художніх фільмів.

Також пошкодження отримали Мистецький арсенал, де постраждав дах будівлі, та Національний палац мистецтв Україна, в якому вибито вікна і пошкоджено фасад.

У Мінкульті нагадали, що від початку повномасштабної війни Росія пошкодила вже 1 913 пам’яток культурної спадщини та 2 573 об’єкти культурної інфраструктури на підконтрольній Україні території. За оцінками Світового банку, прямі збитки культурній сфері перевищують €4 млрд, тоді як непрямі втрати сягають $24 млрд.

Лише внаслідок атаки 15 червня пошкоджень зазнали 13 об’єктів культурної спадщини.

Служба безпеки України встановила, що під час атаки на Києво-Печерську лавру російські війська застосували безпілотник Герань-2.

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