Українці можуть платити за електроенергію вдвічі менше у певні години доби. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник, який окремо рахує споживання вдень і вночі.

Найбільше електроенергії населення зазвичай споживає вранці та ввечері, коли люди повертаються додому, вмикають освітлення, побутову техніку, бойлери та інші прилади. Перенесення частини такого споживання на ніч дозволяє одночасно зменшити витрати на електроенергію та рівномірніше розподіляти навантаження.

Скільки коштує нічний тариф на електроенергію та як ним скористатися, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Нічний тариф на електроенергію: вартість

Нічний тариф на електроенергію 2026 — це знижений коефіцієнт до чинного тарифу, який застосовується за двозонного обліку.

Для побутових споживачів у нічні години діє коефіцієнт 0,5. Тобто вартість електроенергії становить половину звичайної ціни.

Зараз базовий тариф для населення становить 4,32 грн за кВт·год. Уряд продовжив його дію до 31 жовтня 2026 року.

Тому за двозонного лічильника ціна на електрику така:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Тож нічна ставка становить рівно половину денного тарифу.

Зонний облік передбачений правилами розрахунків за електроенергію для побутових споживачів. Саме в межах цього механізму для двозонного обліку застосовується коефіцієнт 0,5 у нічні години — з 23:00 до 07:00. Такий порядок зазначений у постанові №483.

При цьому уряд окремим рішенням продовжив дію фіксованої ціни 4,32 грн/кВт·год до 31 жовтня 2026 року. Отже, до цієї дати нічний тариф за двозонним обліком залишається на рівні 2,16 грн/кВт·год.

Що буде з базовою ціною після 31 жовтня, наразі невідомо. Тому говорити про конкретну вартість нічного тарифу після цієї дати зарано, адже вона залежатиме від рішення уряду щодо подальшої ціни для населення.

Кому вигідний нічний тариф на світло

Найбільше на двозонному обліку заощаджують родини, які споживають багато електроенергії та мають можливість перенести частину цього споживання на ніч.

Насамперед це стосується квартир і будинків із бойлером, електроопаленням, пральною або посудомийною машиною, акумуляторними системами чи електромобілем.

Для родини, яка майже все електроспоживання здійснює вдень, економія буде значно меншою. Сам лічильник не знижує загальне споживання, але він дає змогу платити менше за ту його частину, яку перенесли на ніч.

Різницю та вигоду від нічного тарифу на електроенергію в Україні легко порахувати.

Якщо протягом місяця перенести на ніч 100 кВт·год, за звичайним тарифом це коштувало б 432 грн. За нічним тарифом за цей самий обсяг потрібно заплатити 216 грн. Отже, 100 кВт·год нічного споживання дають 216 грн економії на місяць, або 2 592 грн на рік.

Якщо на ніч перенести 200 кВт·год, економія становитиме вже 432 грн на місяць. Тому вигода залежить не просто від кількості електроенергії, яку споживає сім’я, а від того, яку частину цього споживання реально перенести на період з 23:00 до 07:00.

Нічний тариф на електроенергію: як заощадити

Після встановлення двозонного лічильника варто змінити не саму техніку, а час її роботи:

Бойлер. Нагрів води для купання можна перенести на ніч. Якщо в бойлері є таймер, встановіть запуск після 23:00.

Пральна машина. Використовуйте відкладений старт і запускайте прання вночі. Це зручно для тих, хто має пральну машину з тихим режимом роботи.

Посудомийна машина. Її також варто програмувати на нічні години.

Акумуляторні системи та ДБЖ. Заряджання вночі дозволяє оплачувати спожиту для цього електроенергію за нижчою ставкою.

Електромобіль. За наявності домашньої зарядної станції заряджання після 23:00 обходиться дешевше, ніж у денний період.

Водночас не варто залишати без нагляду вночі прилади, робота яких потребує постійного контролю або не передбачена виробником для такого використання.

Як перейти на нічний тариф

Для нічного тарифу потрібен двозонний лічильник, який окремо фіксує денне та нічне споживання.

Для переходу потрібно звернутися до оператора системи розподілу за місцем проживання. Саме він займається встановленням приладу обліку та забезпечує його роботу за відповідними часовими зонами.

Перед встановленням варто уточнити у свого оператора вартість самого лічильника, монтажу. Ціна залежить від конкретного оператора та умов встановлення.

Після переходу варто стежити не просто за показаннями лічильника, а за тим, скільки електроенергії припадає саме на нічну зону. Якщо значна частина споживання припадає на період після 23:00, двозонний облік дозволяє відчутно зменшити суму в платіжці.

Нічний тариф у 2026 році залишається простим способом скоротити витрати на електроенергію, адже вдень діє чинна ціна 4,32 грн за кВт·год, а вночі за двозонного обліку — 2,16 грн. До 31 жовтня 2026 року уряд зберіг базову ціну для населення на рівні 4,32 грн, тому до цієї дати вартість нічної електроенергії також залишається незмінною.

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