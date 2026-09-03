У вересні 2026 року в Умані знову очікують великий наплив паломників-хасидів, які приїдуть на святкування Рош га-Шана — юдейського Нового року. Через повномасштабну війну в Україні підготовка до приїзду прочан проходить із посиленими заходами безпеки.

За даними організаторів, Умань готова прийняти орієнтовно стільки ж паломників, скільки торік. Для міста це означає не лише підготовку житла, харчування та інфраструктури, а й масштабну роботу правоохоронців, медиків та рятувальників.

Коли Рош га-Шана у 2026 році та що відомо про підготовку до свята, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рош га-Шана 2026: дата святкування

Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться увечері у п’ятницю, 11 вересня, і завершиться увечері в неділю, 13 вересня. Це буде 5787-й рік за юдейським календарем.

Для хасидів Умань є особливим місцем паломництва. Саме тут розташована могила Раббі Нахмана — засновника брацлавського хасидизму. Тому щороку на єврейський Новий рік сюди приїжджають десятки тисяч вірян з Ізраїлю, США, країн Європи та інших держав.

Коли хасиди приїжджають в Умань у 2026 році, паломники не можуть прилетіти безпосередньо до нашої країни. Вони спочатку прибувають до сусідніх держав, зокрема Молдови, Румунії, Польщі, Угорщини, а потім продовжують шлях до України наземним транспортом. Для в’їзду та виїзду паломників планують використовувати 21 пункт пропуску.

Коли хасиди приїздять до Умані та як громада готується до приїзду

Підготовка до Рош га-Шана почалася задовго до вересня. За словами виконавчої директорки благодійного фонду Ірини Рибницької, уже кілька років підготовкою до паломництва займається спеціальна міжвідомча робоча група під керівництвом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

Місто враховує досвід попередніх років і готує необхідну інфраструктуру для великої кількості людей. Зокрема, облаштовують укриття, організовують харчування, готують місця проживання та залучають перекладачів.

Заступник міського голови Умані Олег Ганіч повідомив, що місто готове прийняти до 40 тисяч паломників. Власники домоволодінь, які прийматимуть прочан, мають забезпечити для них укриття. Якщо в будинку проживатиме 20 людей, укриття також має бути розраховане на 20 осіб.

До підготовки долучився і бізнес. В Умані заздалегідь готують їдальні та великі кухні. За інформацією Суспільного, одна з основних кухонь планувала розпочати роботу наприкінці серпня: спочатку там мали годувати близько 4 тисяч людей, а з приїздом більшої кількості паломників — до 25 тисяч на день.

Які блокпости працюватимуть в Умані

Окрему увагу цього року приділяють безпеці. Начальник Черкаської ОДА Ігор Табурець повідомив, що з 4 до 17 вересня в Умані діятиме особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом. Він пояснив, що обмеження запроваджують заради безпеки жителів та гостей Умані на тлі війни.

На в’їздах до міста працюватимуть посилені контрольно-пропускні пункти. Правоохоронці перевірятимуть документи та багаж.

Для транспорту повністю заборонять в’їзд до Умані:

з траси М-30 на вулицю Дерев’янка;

з траси М-30 на вулицю Горіхову;

із села Родниківка на вулицю Павлова.

Також на окремих напрямках діятиме посилений контрольно-пропускний режим. Зокрема, в’їзд із траси М-05 Київ–Одеса через вулицю Визволителів дозволятимуть лише організованим автобусам із паломниками.

Тому водіям, які планують поїздки через Умань у цей період, варто заздалегідь врахувати обмеження та продумати маршрут.

Рош га-Шана: традиції

Рош га-Шана — це не лише початок нового року за єврейським календарем, а й час для переосмислення минулого. Напередодні свята прийнято завершити справи, які залишилися незакінченими, розрахуватися з боргами та попросити пробачення у людей, яких могли образити. Також у цей період відвідують могили померлих родичів.

Одним із важливих звичаїв Рош га-Шана є ташлих. Цей обряд виник уже в післяталмудичний період, хоча точний час його появи невідомий. Його проводять у другій половині першого дня свята біля водойми, річки, моря або джерела.

Назва обряду походить від біблійних слів: “Ти кинеш у глибини моря всі наші гріхи”. Під час ташлиху віряни читають уривки з Тори, покаянні молитви та гімни, а також можуть читати псалми. Якщо перший день Рош га-Шана припадає на суботу, обряд проводять наступного дня.

Святкування Рош га-Шана у 2026 році починається напередодні ввечері. У домівках запалюють святкові свічки, читають молитви та благословення, після чого родина і друзі збираються за святковим столом.

Їжа в цей вечір теж має символічне значення. Хліб вмочують у мед, а яблука їдять із медом. Це символ побажання солодкого та доброго року. Солодощі також дарують близьким.

На святковому столі можна побачити фаршировану рибу, яку подають із головою та хвостом. Під час її споживання висловлюють побажання бути серед перших, а не останніх, бути головою, а не хвостом.

Ще один традиційний символ свята — гранат, виноград та інші плоди з великою кількістю зернят. Вони символізують побажання численного потомства та примноження єврейського народу.

У перший вечір Рош га-Шана люди також вітають одне одного побажанням бути записаними до Книги життя, яку в юдейській традиції пов’язують із Небесною книгою, де записані імена праведників.

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