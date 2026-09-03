Над Києвом другий день збивають реактивні ракети Герань-5 — Флеш
- У Києві сили ППО другий день поспіль збивають реактивні ракети Герань-5, які РФ запускає з відстані 400 км.
- Росія продовжуватиме застосовувати це озброєння, а реактивні перехоплювачі не є дієвим рішенням у цьому випадку.
У районі Києва українські сили протиповітряної оборони другий день поспіль знищують російські реактивні ракети Герань-5.
Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).
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За словами Флеша, російські війська запускають ці реактивні ракети з відстані 400 кілометрів.
Він звернув увагу, що сили протиповітряної оборони України успішно збивають такі цілі – це позитивна новина.
Попри успішну протидію, Росія продовжує виробництво та застосування цього озброєння – це погана новина, заявив Флеш. На його думку, армія РФ продовжить застосовувати Герань-5.
Водночас Флеш вважає, що залучення реактивних перехоплювачів у цій ситуації не стане дієвим рішенням.
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