У районі Києва українські сили протиповітряної оборони другий день поспіль знищують російські реактивні ракети Герань-5.

Про це повідомив позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш).

Атаки РФ на Київ і які нові загрози

За словами Флеша, російські війська запускають ці реактивні ракети з відстані 400 кілометрів.

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Він звернув увагу, що сили протиповітряної оборони України успішно збивають такі цілі – це позитивна новина.

Попри успішну протидію, Росія продовжує виробництво та застосування цього озброєння – це погана новина, заявив Флеш. На його думку, армія РФ продовжить застосовувати Герань-5.

Водночас Флеш вважає, що залучення реактивних перехоплювачів у цій ситуації не стане дієвим рішенням.

Вдень у четвер, 3 вересня, внаслідок російської атаки на Київ є постраждалі, серед яких – 12-річна дитина.

Як стало відомо, наслідки фіксувалися у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах.

Пошкоджено автомобілі на проїжджій частині, а уламки безпілотника впали на територію одного з житлових комплексів та подвірʼя приватного житлового будинку.

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