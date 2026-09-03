В районе Киева украинские силы противовоздушной обороны второй день уничтожают российские реактивные ракеты Герань-5.

Об этом сообщил внештатный советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Атаки РФ на Киев и какие новые угрозы

По словам Флэша, российские войска запускают эти реактивные ракеты с расстояния в 400 километров.

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Он обратил внимание, что силы противовоздушной обороны Украины успешно сбивают такие цели – позитивная новость.

Несмотря на успешное противодействие, Россия продолжает производство и применение этого вооружения – это плохая новость, заявил Флэш. По его мнению, армия РФ продолжит применять Герань-5.

В то же время Флэш считает, что привлечение реактивных перехватчиков в этой ситуации не станет действенным решением.

Днем в четверг, 3 сентября, в результате российской атаки на Киев есть пострадавшие, среди которых – 12-летний ребенок.

Последствия фиксировались в Дарницком, Голосеевском и Святошинском районах.

Повреждены автомобили на проезжей части, а обломки беспилотника упали на территорию одного из жилых комплексов и двор частного жилого дома.

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