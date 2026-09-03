Над Киевом второй день сбивают реактивные ракеты Герань-5 — Флэш
- В Киеве силы ПВО второй день подряд сбивают реактивные ракеты Герань-5, которые РФ запускает с расстояния в 400 км.
- Россия будет продолжать применять это вооружение, а реактивные перехватчики не являются действенным решением в этом случае.
В районе Киева украинские силы противовоздушной обороны второй день уничтожают российские реактивные ракеты Герань-5.
Об этом сообщил внештатный советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).
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По словам Флэша, российские войска запускают эти реактивные ракеты с расстояния в 400 километров.
Он обратил внимание, что силы противовоздушной обороны Украины успешно сбивают такие цели – позитивная новость.
Несмотря на успешное противодействие, Россия продолжает производство и применение этого вооружения – это плохая новость, заявил Флэш. По его мнению, армия РФ продолжит применять Герань-5.
В то же время Флэш считает, что привлечение реактивных перехватчиков в этой ситуации не станет действенным решением.
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