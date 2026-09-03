За результатами службового розслідування щодо стрілянини між співробітниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони нададуть оцінку керівникам обох відомств, а їхніх заступників звільнять із посад.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні після розмови з генеральним прокурором України Русланом Кравченком.

Зеленський про стрілянину між СБУ і ГУР

Наразі в межах розслідування вже оголошено дві підозри безпосереднім причетним до стрілянини – співробітникам Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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Упродовж розслідування нададуть оцінку діям очільників СБУ та ГУР, а також ухвалять кадрові рішення щодо звільнення заступників керівників обох структур, які відповідали за цю ситуацію.

– Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати. Обидві структури діяли так, як точно не має бути, – стверджує Зеленський.

Президент наголосив, що обидві структури діяли неприпустимо та мають понести відповідальність.

Наразі перевіряються всі обставини інциденту від самого початку, а головне завдання – встановити правду та унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому.

Нещодавно генпрокурор Кравченко повідомив, що в межах кримінального провадження щодо перестрілки між співробітниками СБУ та ГУР двом учасникам події повідомлено про підозру.

Зокрема, співробітнику СБУ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень), а військовослужбовцю ГУР МО – за ст. 348 КК (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

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