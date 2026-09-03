Найближчим часом представники президента США Дональда Трампа матимуть зустрічі у Києві та Москві.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 1653 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про візит представників Трампа до Києва та Москви

– Щойно провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації та зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати, – сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона розраховує побачити представників президента США у Києві.

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Як стверджує Зеленський, від американської команди є підтвердження, що вони проведуть зустріч у Києві та Москві.

– Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була й надалі активною. Готові до зустрічей із ними в Україні – на рівні, змістовно, – наголосив президент.

Крім цього, Зеленський говорив з представником Індії. За його словами, Україну відвідав міністр закордонних справ Індії.

На думку президента, саме такі сильні країни можуть додати можливостей дипломатії. Позиція Індії чітка: має бути закінчення війни, а не спроби російського диктатора Володимира Путіна зробити цю війну безкінечною.

Зеленський обговорив з міністром, що для цього потрібно, зокрема, враховуючи безпеку продовольчого експорту в Чорному морі, яке страждає через російську війну.

Як наголосив президент України, треба діяти не тільки заявами та переконаннями, але й необхідними економічними інструментами, які мають вплив на агресора.

Водночас Зеленський стверджує, що готуються відповідні зустрічі на вересень, щоб у Росії відчували економічні наслідки.

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