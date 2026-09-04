Кабінет міністрів призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про кадрові рішення Кабміну повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Іван Федоров очолив Агентство відновлення

За словами Мельничука, Кабінет міністрів погодив звільнення Івана Федорова з посади голови Запорізької ОВА.

Одночасно уряд призначив його головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

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Федоров очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію та обласну військову адміністрацію з лютого 2024 року.

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров народився 29 серпня 1988 року в Мелітополі Запорізької області.

Він здобув освіту за спеціальностями економіка підприємства, менеджмент та державне управління. У 2021 році отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

У 2014–2019 роках Федоров працював заступником міського голови Мелітополя, а у 2019 році очолював Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

З листопада 2019-го до листопада 2020 року був першим заступником голови Запорізької ОДА, а у 2020 році став міським головою Мелітополя.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації Мелітополя Федоров продовжував виконувати обов’язки міського голови. У березні 2022 року російські військові викрали його, але за кілька днів Федорова звільнили.

У лютому 2024 року він очолив Запорізьку ОДА та обласну військову адміністрацію.

Федоров нагороджений орденом За мужність III ступеня.

Що таке Агентство відновлення України

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України є центральним органом виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері відбудови та розвитку інфраструктури.

Його діяльність спрямовує та координує Кабінет міністрів через віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій.

Серед ключових завдань Агентства – будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг державного значення, а також відновлення і реконструкція житлової, соціальної, транспортної та енергетичної інфраструктури.

Відомство також займається будівництвом захисних споруд і військових об’єктів, модернізацією автомобільних та залізничних пунктів пропуску через державний кордон і реалізацією заходів із захисту критичної інфраструктури.

Крім того, Агентство бере участь у залученні інвестицій та позабюджетного фінансування, реалізації міжнародних договорів і державно-приватних проєктів.

Нагадаємо, 3 вересня Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Агентство відновлення.

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