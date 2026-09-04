Через посилення російських обстрілів Херсон може на тривалий час залишатися без електроенергії, а стабільна робота ТЕЦ та інших об’єктів критичної інфраструктури не гарантована. Майбутня зима для міста може бути дуже важкою.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Херсон може залишитися без світла на тривалий час

За словами Прокудіна, протягом останнього місяця ситуація у Херсоні суттєво погіршилася через посилення російських обстрілів.

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Після ударів по Херсонській ТЕЦ він закликав жителів міста за можливості евакуюватися. Очільник ОВА пояснив, що зробив це завчасно, щоб люди могли підготуватися до можливого подальшого погіршення ситуації.

Наразі, за його словами, не можна розраховувати на роботу ТЕЦ та інших об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують місто теплом та електроенергією, у звичному режимі.

– Можу так сказати – зараз все місто отримує світло в обсязі, як один супермаркет у Києві. Тобто немає такої потужності, як раніше, щоб дати… Херсон може залишатися без світла на дуже великий і тривалий час. Звичайно, ми його відновлюємо, намагаємося працювати над альтернативними варіантами і опалення, і світла, – сказав Прокудін в інтерв’ю РБК-Україна.

Олександр Прокудін наголосив, що пріоритетом залишається безпека людей, тож заклик до евакуації не має на меті спричинити паніку, а пов’язаний із необхідністю завчасно попередити жителів про можливі ризики.

Скільки людей залишається у Херсоні

За оцінкою Прокудіна, зараз у Херсоні проживають близько 60 тис. людей. Це приблизно 20% від кількості населення міста до початку повномасштабного вторгнення Росії, коли там мешкали близько 300 тис. людей.

Водночас очільник ОВА зазначив, що зараз у Херсоні фактично немає районів, які можна було б вважати безпечними.

Навіть частини міста, які ще близько двох місяців тому вважалися відносно безпечними, нині, за його словами, опинилися у зоні підвищеного ризику через російські обстріли.

Прокудін зазначив, що саме в таких районах останнім часом фіксують більше загиблих та поранених.

На цьому тлі очільник Херсонської ОВА закликає жителів, які мають таку можливість, не відкладати рішення про евакуацію до моменту подальшого погіршення безпекової та комунальної ситуації.

Нагадаємо, удень 4 вересня російські війська здійснили атаку на маршрутку в Херсоні. Також під удар потрапив легковий автомобіль. Попередньо, є загиблі та поранені.

Фото: Херсонська ОВА

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