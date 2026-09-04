У 2026 році мобілізовані військовослужбовці в Україні отримують різні види грошових виплат, які залежать від їхнього звання, посади, умов служби та інших факторів.

Зокрема передбачено: основні види виплат (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років) та додаткові надбавки й винагороди.

Чи передбачено виплату підйомної допомоги мобілізованим військовослужбовцям в Україні у 2026 році та які бувають виплати мобілізованим — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Виплати мобілізованим: види грошового забезпечення

Згідно із Законом України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей (стаття 9) складники грошового забезпечення встановлюються індивідуально для кожного військовослужбовця та залежать від звання, посади, умов служби, наукових ступенів тощо.

До складу грошового забезпечення входять щомісячні грошові виплати, щомісячні додаткові виплати, одноразові додаткові виплати.

Основні щомісячні види виплат:

оклад за військовим званням;

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років.

Додаткові щомісячні види виплат:

доплати;

надбавки;

премія;

підвищення посадового окладу;

винагорода за особливості проходження служби (навчання) під час воєнного стану.

Також передбачена винагорода військовослужбовцям, які обіймають посади, пов’язані з виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

Додаткові одноразові види виплат:

допомога;

винагорода;

додаткова винагорода на період дії воєнного стану.

Раз на рік військовослужбовці можуть отримати матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань. Ця допомога надається у розмірі місячного грошового забезпечення і призначається у випадку важких сімейних обставин, порушення стану здоров’я, поранень або за наявності інших причин.

Які бувають виплати мобілізованим військовослужбовцям

Під час укладання першого контракту військовослужбовцям надається одноразова грошова допомога. Особливості та умови отримання у кожній громаді можуть бути різними.

Стартові виплати мобілізованим у 2026 році становлять:

26 624 грн — для військовослужбовців рядового складу, які укладуть перший контракт терміном на три роки;

29 952 грн — для сержантського й старшинського складу, які укладуть перший контракт терміном на три роки та більше;

33 280 грн — для офіцерського складу під час укладання першого контракту терміном на один рік та більше.

У разі укладання контракту про проходження військової служби у ЗСУ та подальшого переїзду до нового місця служби (з одного населеного пункту в інший) військовослужбовцям виплачується підйомна допомога.

Що таке підйомна допомога та коли виплачується

Підйомна допомога — це виплати мобілізованим військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, а також тим, хто проходить кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу у разі переїзду в інший населений пункт на нове місце військової служби.

Це може відбуватися у зв’язку з:

призначенням на військову посаду (без збереження посади за попереднім місцем служби);

зарахуванням на навчання до військових ВНЗ, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

зарахуванням на навчання до військових коледжів або навчальних центрів (навчальних підрозділів), термін навчання в яких становить шість місяців та більше;

у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), організації чи установи.

Тобто військовослужбовець набуває право на отримання підйомної допомоги тільки у разі укладання контракту на проходження військової служби та переміщення на нове місце служби. Мобілізованим військовослужбовцям виплата підйомної допомоги — не надається.

Підйомна допомога виплачується у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, що переїхав із ним на нове місце військової служби.

Одночасно з підйомною допомогою можуть виплачуватись добові виплати. Вони надаються військовослужбовцям, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі, та виплачуються на кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Виплати здійснюються за новим місцем перебування відповідно до наказу командира військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням суми виплат.

Право на отримання військовослужбовцем підйомної допомоги виникає:

на дату прийняття посади та справ — для військовослужбовців у зв’язку з призначенням на посаду, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший;

на дату зарахування на навчання – для військових зарахованих на навчання до військових навчальних закладів;

на дату прибуття до місця дислокації – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт (оголошується наказом командира військової частини).

Для членів сім’ї військовослужбовця таке право виникає на дату подання рапорту на виплату.

Зональні винагороди та мотиваційні виплати з 2026 року

Влітку 2026 року підхід до деяких виплат для військовослужбовців дещо змінився. Зокрема, були запроваджені додаткові зональні винагороди, розмір яких залежить від того, наскільки близько до лінії бойового зіткнення військовий виконує завдання.

Гроші нараховують пропорційно фактичній кількості днів, проведених у відповідній зоні.

170 000 грн — за виконання завдань на відстані до взводного опорного пункту включно, зокрема безпосередньо на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки. Така виплата також передбачена за завдання на тимчасово окупованих територіях України, у “сірій” зоні та на території противника;

70 000 грн — за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом одного місяця військовослужбовець виконував завдання у різних районах, виплата розраховується окремо за кожен із них — відповідно до кількості фактичних днів перебування.

Окремо передбачені добові виплати за виконання завдань під час активних бойових операцій:

20 000 грн на добу — за відновлення позицій у глибині власної оборони;

40 000 грн на добу — за участь у штурмі на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

Виплати мобілізованим працівникам

З 19 липня 2022 року обов’язок роботодавців щодо виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам було скасовано. Однак за такими працівниками зберігаються місце роботи та посада на період проходження військової служби.

Проте працівникам, які стали на захист України підприємства можуть продовжувати виплачувати зарплату та матеріальну допомогу за власною ініціативою.

Джерело: Міністерство оборони України

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