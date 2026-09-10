Європейський парламент проведе спеціальні слухання, присвячені злочинам Росії проти українських дітей. Йдеться, зокрема, про депортацію, примусове переміщення, індоктринацію та мілітаризацію дітей.

Про домовленість повідомила заступниця спікера Верховної Ради України Олена Кондратюк за підсумками візиту української делегації жінок-депутаток до Брюсселя.

Слухання щодо злочинів РФ проти дітей

Питання організації слухань Кондратюк обговорила під час зустрічі з віцепрезиденткою Європарламенту Євою Копач. Ініціативу також підтримала президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

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— Готуємося до проведення слухань разом з ініціативою Bring Kids Back UA, — зазначила Кондратюк.

Під час переговорів сторони також домовилися координувати санкційні заходи проти осіб, причетних до злочинів щодо українських дітей.

Окремо Олена Кондратюк подякувала Єві Копач за її роботу щодо повернення депортованих Росією українських дітей та захисту їхніх прав.

Напередодні за підтримки віцеспікерки українські парламентарі спільно з президентською ініціативою Bring Kids Back UA створили платформу для координації зусиль. Вона має сприяти обміну інформацією, формуванню спільної позиції та адвокації повернення українських дітей через парламентську дипломатію.

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