Перша верифікована депортація української дитини з боку Росії відбулася ще навесні 2014 року. З початком повномасштабної війни масштаби зросли в тисячі разів.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

Лубінець про депортацію українських дітей

– Перша верифікована депортація української дитини відбулася навесні 2014 року. Російська сім’я приїхала до Криму, забрала дитину з інституційного закладу, оформила усиновлення і вивезла на територію РФ. Воєнний злочин був завершений, – заявив він.

За словами омбудсмена, Україна не знає точної кількості депортованих дітей, оскільки Росія приховує статистику, а в України немає доступу до окупованих територій.

Зараз дивляться

Проте він виділив чотири ключові показники, спираючись на українську аналітику.

Зокрема, 1 млн 600 тис. українських дітей проживало на територіях, які згодом окупувала Росія, включаючи Крим з 2014 року.

Друга кількість – це 742 тис. депортованих дітей. Таку статистику за лютий-грудень 2022 року зафіксовано у звіті російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Третя кількість – це 19 546 дітей. Це офіційні дані України, які включають виключно верифікованих дітей, чиє походження, нові документи та поточне перебування вдалося підтвердити. Насправді ж ця кількість є набагато більшою, стверджує Лубінець.

І четверта цифра – 2 212 дітей, яких зусиллями України та міжнародних партнерів уже вдалося повернути додому, наголосив омбудсмен.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.