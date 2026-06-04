Першу депортацію української дитини РФ здійснила ще в 2014 році – Лубінець
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що масштаби примусової депортації українських дітей росіянами різко зросли з початком повномасштабної війни.
- Попри відсутність точної статистики через окупацію, на основі української експертизи омбудсмен виокремив чотири ключові показники.
Перша верифікована депортація української дитини з боку Росії відбулася ще навесні 2014 року. З початком повномасштабної війни масштаби зросли в тисячі разів.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.
Лубінець про депортацію українських дітей
– Перша верифікована депортація української дитини відбулася навесні 2014 року. Російська сім’я приїхала до Криму, забрала дитину з інституційного закладу, оформила усиновлення і вивезла на територію РФ. Воєнний злочин був завершений, – заявив він.
За словами омбудсмена, Україна не знає точної кількості депортованих дітей, оскільки Росія приховує статистику, а в України немає доступу до окупованих територій.
Проте він виділив чотири ключові показники, спираючись на українську аналітику.
Зокрема, 1 млн 600 тис. українських дітей проживало на територіях, які згодом окупувала Росія, включаючи Крим з 2014 року.
Друга кількість – це 742 тис. депортованих дітей. Таку статистику за лютий-грудень 2022 року зафіксовано у звіті російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Третя кількість – це 19 546 дітей. Це офіційні дані України, які включають виключно верифікованих дітей, чиє походження, нові документи та поточне перебування вдалося підтвердити. Насправді ж ця кількість є набагато більшою, стверджує Лубінець.
І четверта цифра – 2 212 дітей, яких зусиллями України та міжнародних партнерів уже вдалося повернути додому, наголосив омбудсмен.