Зовсім скоро в Умані розпочнеться одне з найбільших щорічних паломництв. Рош га-Шана у 2026 році святкуватимуть з 11 до 13 вересня. Це юдейський Новий рік, напередодні якого до Умані традиційно приїжджають десятки тисяч хасидів, щоб відвідати могилу Раббі Нахмана.

Скільки хасидів приїде до Умані в 2026 році та як готуються до приїзду паломників, читайте на Фактах ICTV.

Скільки хасидів приїде до Умані на святкування Рош га-Шана в 2026 році

Точної кількості, скільки паломників-хасидів приїде до Умані в 2026 році, наразі немає. За словами виконавчої директорки Благодійного фонду Історико-культурний центр міста Умані Ірини Рибницької, очікують приблизно стільки ж людей, як і минулого року.

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У 2025 році під час святкування Рош га-Шана Умань відвідали понад 40 тисяч паломників. Заступник міського голови Олег Ганіч розповів, скільки хасидів приїде до Умані. Він зазначив, що зазвичай кількість хасидів у місті коливається від 25 до 35-40 тисяч, а цьогоріч Умань готова прийняти стільки людей, скільки приїде.

Через закритий повітряний простір України паломники діставатимуться до Умані наземним шляхом. Спочатку вони приїжджатимуть до європейських країн, зокрема Молдови, Румунії, Польщі чи Угорщини, а звідти продовжуватимуть подорож автобусами та приватним транспортом.

Як Умань готується до приїзду хасидів

Підготовку до приїзду великої кількості паломників в Умані розпочали ще в середині липня. Місто готує житло, харчування, укриття та необхідну інфраструктуру.

За словами Ірини Рибницької, щороку під час підготовки враховують досвід попередніх паломництв. Окремо опрацьовують питання організації приїзду іноземців, роботи перекладачів та дотримання правил безпеки.

Готуються і заклади харчування. Одна з найбільших кошерних їдалень в Умані може одночасно обслуговувати понад 12 тисяч людей. Основна кухня має поступово нарощувати обсяги роботи, до приблизно 25 тисяч паломників на день.

Окрему увагу приділяють укриттям. Олег Ганіч повідомив, що власників домоволодінь, які прийматимуть паломників, зобов’язали забезпечити достатню кількість місць в укриттях. Якщо в будинку проживатимуть 20 паломників, укриття має бути розраховане на 20 людей.

Через війну питання безпеки залишається головним під час підготовки до Рош га-Шана. Для міста це вже не перше масштабне паломництво в умовах повномасштабної війни, тому організацію заходів безпеки проводять з урахуванням воєнних ризиків.

МЗС закликало хасидів утриматися від поїздки до Умані

Окремо до майбутніх паломників звернулося Міністерство закордонних справ України. Відомство закликало хасидів, які планують приїхати до Умані на Рош га-Шана, врахувати безпекову ситуацію та те, що Україна не може гарантувати іноземним громадянам повноцінну безпеку.

У МЗС наголосили, що через російські ракетні та дронові атаки, диверсії й інші воєнні загрози перебування в Україні залишається небезпечним. Паломникам також нагадали про правила воєнного стану — комендантську годину, можливі обмеження пересування та необхідність виконувати вимоги правоохоронців.

У відомстві окремо звернули увагу на можливі труднощі з наземним транспортом, а також на обмежені можливості медичної системи та цивільного захисту Умані під час масового приїзду людей.

Попри це, місто продовжує готуватися до Рош га-Шана та очікує, що у вересні Умань знову прийматиме десятки тисяч паломників.

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