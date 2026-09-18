У п’ятницю, 18 вересня, президент Сербії Александар Вучич прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про свій візит до України Александар Вучич повідомив у Facebook.

Візит Вучича до України 18 вересня: що відомо

Вучич повідомив, що під час візиту візьме участь у засіданні Карпатської інтеграційної ініціативи в Івано-Франківській області.

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Президент Сербії назвав ініціативу важливим проєктом, спрямованим на розвиток економічних, транспортних та інфраструктурних зв’язків між країнами ширшого Карпатського регіону.

— Ми робимо все це, щоб ще більше забезпечити стабільність і мир для наших громадян і Сербії, — заявив Вучич.

За словами сербського президента, його країна бачить можливості для розширення транспортного сполучення з державами регіону, зокрема Україною, Польщею, Румунією та Угорщиною.

— Ми вважаємо, що у сфері транспортного сполучення, зокрема з Румунією та Угорщиною, а також з Україною та Польщею, ми маємо чимало чого запропонувати – від залізничних ліній та автомобільних доріг до більш відкритих кордонів та кращої співпраці у сільському господарстві й у всіх інших сферах, – заявив президент Сербії.

Карпатська інтеграційна ініціатива: що відомо

Зустріч Карпатської інтеграційної ініціативи відбувається в Івано-Франківській області. Вона має об’єднати представників країн, територією яких простягаються Карпати: України, Австрії, Чехії, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та Угорщини, а також інших учасників регіональної співпраці.

Серед цілей зустрічі — координація зусиль для розвитку економічного потенціалу Карпатського регіону, підвищення його інвестиційної привабливості, розвиток транспортних та інфраструктурних зв’язків, а також захист культурної й природної спадщини.

У межах саміту заплановані Карпатський економічний форум, Молодіжний форум, зустрічі представників місцевої влади та заходи щодо культурної співпраці й охорони природи.

На захід також очікують президента Румунії Нікушора Дана. Візит до України раніше анонсував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 18 вересня в українській частині Карпат уперше проходить саміт, який об’єднує карпатські держави, регіони та громади.

Під час саміту Україна оголосила про старт нового формату співпраці — C8, або Карпатської вісімки. До нього Зеленський відніс Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину та Україну, а також згадав співпрацю з Європейським Союзом загалом.

— Сьогодні, вперше тут, в Україні, в нашій частині Карпат, – саміт, який об’єднує всі карпатські держави, регіони й громади наших країн. Ми даємо старт новому формату C8 – Карпатській вісімці, що об’єднує нас і наших сусідів у Європі, – зазанчив президент.

За словами Зеленського, новий формат має посилити взаємодію країн Карпатського регіону. Серед ключових напрямів він назвав безпеку, енергетику, розвиток логістики, транскордонну економічну співпрацю та підтримку громад.

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