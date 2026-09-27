Загалом від початку минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.

Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіабомб, залучив для ударів 6681 дрон-камікадзе та здійснив 2013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій на 27 вересня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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