Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 27 вересня 2026 — ситуація на фронті
Загалом від початку минулої доби відбулося 175 бойових зіткнень.
Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 186 керованих авіабомб, залучив для ударів 6681 дрон-камікадзе та здійснив 2013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій на 27 вересня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 677-му добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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