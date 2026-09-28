Розвідувальні дрони 2 корпусу НГУ Хартія зафіксували групу з дев’яти людей, серед яких були діти, літні та людина на милицях.

Про це повідомив 2 корпус Національної гвардії України Хартія.

Росіяни виводять цивільних через газогін на Куп’янщині

27 вересня розвідувальні дрони Хартії зафіксували групу людей, яку російські військові виводили з Куп’янської громади.

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На відео, за даними корпусу, видно дев’ятьох людей. Серед них є діти, літні люди та людина на милицях. Разом із ними рухалися чоловіки призовного віку в цивільному одязі.

У Хартії припускають, що це могли бути російські військові, які зняли форму та намагалися вийти з району бойових дій разом із мирними жителями.

Групу провели з Куп’янська через Голубівку до газогону Шебелинка – Острогозьк, після чого людей завели всередину труби.

Саме цей газогін, за даними українських військових, російські підрозділи використовували для прихованого проникнення штурмовиків у Куп’янськ.

Тепер, як заявляють у корпусі, через нього виводять цивільних. Щоб дістатися до виходу з газогону, дітям та літнім людям доведеться пройти трубою понад 10 км.

Вихід розташований у лісі. У Хартії припускають, що звідти цивільних можуть надалі вивезти на тимчасово окуповану територію.

У Хартії заявили про використання цивільних як прикриття

Українські військові спостерігали за пересуванням групи за допомогою розвідувальних дронів, однак не відкривали вогонь через присутність серед людей дітей та осіб похилого віку.

У Хартії вважають, що російські військові саме на це й розраховували та використовували цивільних як прикриття під час виходу.

Також у корпусі зазначили, що російська сторона знімала пересування людей на камеру. Там припускають, що ці записи можуть згодом з’явитися у російських медіа як нібито кадри евакуації або порятунку мирних жителів.

Військові Хартії задокументували інцидент. Зібрані матеріали мають передати для розслідування можливих воєнних злочинів.

У корпусі наголосили, що примусове переміщення цивільного населення з окупованої території заборонене міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, відповідні норми містить стаття 49 IV Женевської конвенції.

Окремо у Хартії вказали на заборону використовувати цивільних для прикриття військових від атак.

Ще одним порушенням у корпусі називають можливе перебування російських військових у цивільному одязі серед мирного населення.

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