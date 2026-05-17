Військове командування РФ п’ятий місяць поспіль бреше про успіхи на полі бою в Україні, заявляючи, що нібито російські війська просуваються на захід від Куп’янська в Харківській області. Однак це насправді не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Як РФ бреше про успіхи на полі бою

За інформацією ISW, вище російське військове командування п’ятий місяць поспіль надає вкрай неточну оцінку ситуації на полі бою, абсурдно стверджуючи, що армія РФ наступає на захід від Куп’янська, хоча насправді місто не захоплювали.

В ISW наголошують, що отримали докази, які дозволяють оцінити, що російські війська не утримують консолідованих позицій у Куп’янську, а в місті залишилося лише кілька російських розвідників.

Водночас в ISW не виявили доказів, які дозволяли б оцінити, чи насправді російські війська утримують позиції у Великій Шапківці, Шишківці, Кутківці або Лимані.

Проте в ISW стверджують, що отримали докази, які дозволяють оцінити, що російські війська проникли лише приблизно в межах 14,2% Куп’янська, 6,5% Кутківки та 0,06% Лиману.

Наразі ISW оцінює, що російські війська перебувають найближче приблизно за два кілометри від Шишківки та приблизно за чотири кілометри від Великої Шапківки.

Як стверджується, що Росія довела, що не має можливості виділити необхідні сили та засоби для відбиття українських контратак та проведення наступальних операцій у достатньо великих масштабах, щоб здійснити тактично та оперативно значне просування поблизу, в межах та за межами Куп’янська.

Російські чиновники неодноразово робили перебільшені заяви про просування на передовій у рамках когнітивної війни, заснованої на хибному припущенні, що війська РФ просуваються одночасно на всій лінії бойових дій.

Однак в ISW наголошують, що українські оборонні лінії стримують весняно-літній наступ Росії з початку 2026 року, а ЗСУ зберігають тактичну ініціативу на кількох ділянках лінії фронту, зокрема, на Куп’янському напрямку.

